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لماذا يتعكر المزاج عند الشعور بالجوع؟

الشعور بالغضب عند بالجوع يعود إلى الانخفاض المفاجئ في مستويات الغلوكوز
الشعور بالغضب عند بالجوع يعود إلى الانخفاض المفاجئ في مستويات الغلوكوز
1/10/2018

كشفت دراسة جديدة عن ارتباط بين تغير الحالة المزاجية للإنسان والشعور بالجوع.

أبرز ما ورد في تقرير الإندبندنت البريطانية:
  • الشعور بالغضب عند الجوع يعود إلى الانخفاض المفاجئ في مستويات الغلوكوز أو نقص سكر في الدم.
  • جسم الإنسان يستمدّ الطاقة من الدهون والغلوكوز، لذا يُعبّر الشعور بالجوع عن انخفاض مستوى الغلوكوز في دمِنا.
  • الشعور بالجوع والغضب في آن واحد ظاهرة درستها جامعة غْيولف الكندية، ووجدت أنها قد تشير إلى علاقة مَتينة بين المزاج والأكل.
  • وجد الفريق البحثي أدلة على أن تغيير مستوى الغلوكوز يمكن أن يكون له تأثير دائم على حالة المزاج.
  • حاكى فريق الدراسة الشعورَ بالجوع لدى الفئران، ووجدَ تحوّليْن رئيسيّيْن في سلوكها، الأولُ فقدان الطاقة والثاني القلق والعدوانية.
  • تم حقن الفئران بجرعة جعلتها تعاني من نقص السكر في الدم، ووضعوها في غرفة، ثم حقنوها بالماء ووضعوها في غرفة أخرى.
  • بعد ذلك تم إعطاء الفئران الحرية إلى أي غرفة تدخل إليها، فكانت الغالبية تتجنب الغرفة التي عانت فيها من نقص السكر في الدم.
  • فحص الباحثون الدم بعد معاناة الفئران من نقص السكر في الدم فلاحظوا ارتفاع نسبة الكورتيكوستيرون ما يدل على زيادة التوتر.
  • التجربة تدعم أن الفئران واجهت المزاج السيء عند نقص مستوى السكر في الدم.
  • بسبب الارتباط بين نقص نسبة السكر في الدم والحالة المزاجية السيئة، يخطط الباحثون لتحديد ما إذا كان نقص نسبة السكر في الدم لفترات طويلة قد يسبب الاكتئاب.
المصدر : صحف أجنبية
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