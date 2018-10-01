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"فنجان القهوة" يكلف الاتحاد الأوربي 10 مليارات دولار في العام

1/10/2018

أنفقت دول الاتحاد الأوربي 8 مليارات و700 مليون يورو (10 مليارات دولار) على استيراد البن، خلال العام الماضي 2017.

التفاصيل:
  • وفق مكتب الإحصاء الأوربي (يوروستات) جرى استيراد نحو 3 ملايين طن من البن، العام الماضي، في عموم الاتحاد الذي يضم 28 دولة.
  • حلت ألمانيا في صدارة البلدان المستوردة للبن، بين دول الاتحاد العام المنصرم، بواقع مليارين و777 مليون يورو (3.221 مليارات دولار).
  • جاءت فرنسا ثانية باستيرادها البن بقيمة مليار و622 مليون يورو (1.881 مليار دولار)، تلتها إيطاليا بـ  مليار و335 مليون يورو (1.548 مليار دولار).
  • استحوذت البرازيل على صدارة الدول الموردة للبن إلى الاتحاد الأوربي، بنسبة 29% من إجمالي واردات الاتحاد في هذا المجال.
  • في 2017، استوردت دول الاتحاد الأوربي 840 ألف طن من البن من البرازيل، ومن فيتنام 627 ألف طن، ومن هندوراس 211 ألف طن، ومن كولومبيا 188 ألف طن.
  • كما تم استيراد 149 ألف طن من أوغندا، و148 ألف طن من الهند، و141 ألف طن من إندونيسيا، و119 ألف طن من بيرو.
المصدر : الأناضول
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