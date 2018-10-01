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شاهد: ياباني يخترع مكعب روبيك يحل نفسه بنفسه

1/10/2018

توصل مخترع ياباني لابتكار مكعب روبيك يمكنه حل نفسه بنفسه في وقت قصير جدا.

القصة:
  • المخترع الياباني شارك فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر مكعب روبيك يحل نفسه ذاتيا.
  • استغرق المشروع عامين ونصف العام للانتهاء من تركيب المكعب ذاتي الحل.
  • يحتوي المكعب الذكي على العديد من الأجزاء الإلكترونية المعقدة وبطاريات.
  • المخترع الياباني قال لرويترز إن الجهاز قادر على إدراك أنه تم تشغليه بجهاز استشعار الدوران مما يسمح لك بإعادة ترتيب الألوان.
  • المكعب العبقري في نفس حجم مكعب الروبيك العادي.
  • يتحرك المكعب بشكل ذاتي لتوحيد الألوان في كل وجه من أوجه المكعب وكأنه شبح عبقري.
ما هي لعبة الروبيك؟
  • لعبة ميكانيكة من أشهر ألعاب الذكاء تعتمد على خطوات معينة لتوحيد لون المربعات في كل وجه من أوجه المكعب.
  • اخترع المكعب عام 1974 على يد المعماري المجري إرنو روبيك.
  • صمم روبيك اللعبة من 26 مكعبا صغيرا.
  • سجل روبيك براءة الاختراع عام 1975 وبعد أربع سنوات اشترت شركة أمريكية رخصة منه.
  • شهدت لعبة روبيك رواجا كبيرا في الثمانييات، ثم تراجعت في التسعينيات وعاد الاهتمام بها مرة أخرى بحلول الألفية.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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