شاهد: عرض لـ 200 سيارة قديمة في شوارع باريس

شهد شارع الشانزليزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس عرضا حيا من أكثر من 200 سيارة كلاسيكية ودراجة نارية للاحتفال بالذكرى 120 على إقامة معرض للسيارات بالعاصمة الفرنسية.

ويعود تاريخ إنتاج أغلب المركبات التي شاركت في العرض إلى ما قبل أكثر من مئة عام بدءا من طراز يعود إلى 1900 من إنتاج شركة Hurtu الرائدة إلى دراجة نارية من طراز سيتروين 2017 مطلية بالكروم.

وضم العرض أيضا سيارة إطفاء تعود إلى 1920 ويقودها رجل إطفاء معاصر يرتدي زيا قديما.

وجاء بأغلب السيارات أعضاء من جمعيات جامعي المركبات الذين يتنافسون على جائزة "الأفضل في المعرض" التي تمنح بناء على تصويت الجمهور.

وبعدما عُرضت السيارات في ميدان الكونكورد طول فترة النهار، جابت السيارات المدينة بما في ذلك ضفتي نهر السين قبل أن تعطل حركة المرور في الشانزليزيه.

ويُفتتح معرض باريس للسيارات الخميس القادم.

وبدأ معرض باريس عام 1898م عندما كانت العاصمة الفرنسية من أبرز مراكز صناعة السيارات حيث نجحت العديد من شركات صناعة السيارات في إنتاج مركبات أضحت رمزا للصناعة، ما دفع نادي السيارات في المدينة لتنظيم معرض لتقديم أفضل الابتكارات.

وفي ذلك العام استقبل أول معرض للسيارات في العاصمة الفرنسية 140 ألف زائر، كما باع الإخوة رينو أول سيارة من إنتاجهم في العام ذاته.

ومنذ ذلك الحين نما المعرض ليصبح حدثا دوليا يجتذب مليونا و400 ألف زائر.

وما زالت شركات صناعة السيارات من أكبر أرباب العمل في فرنسا، وتوفر سبعة في المئة من وظائف القطاع الصناعي فيها.