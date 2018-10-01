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جائزة نوبل للطب من نصيب باحثين في مكافحة السرطان

الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسوكو هونجو
الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسوكو هونجو
1/10/2018

أعلنت الجهة المانحة لجائزة نوبل اليوم الإثنين فوز الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسوكو هونغو بجائزة نوبل للطب للعام 2018.

  • حصل العالمان على الجائزة لاكتشافاتهما التي قادت إلى أساليب جديدة في تسخير جهاز المناعة لمكافحة مرض السرطان.
  • جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد: أوضح أليسون وهونغو كيف يمكن توظيف استراتيجيات مختلفة لتثبيط كوابح الجهاز المناعي في علاج السرطان.
  • جائزة نوبل للطب هي أولى جوائز نوبل التي تمنح كل عام، وتبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار).
  • تمنح الجوائز تقديرا لمنجزات في مجالات العلوم والآداب والسلام بناء على وصية مخترع الديناميت رجل الأعمال ألفريد نوبل منذ عام 1901.
  • درس الفائزان بجائزة الطب البروتينات التي تمنع الجسم وخلايا المناعة الرئيسية المعروفة باسم الخلايا التائية، من مهاجمة خلايا الورم بفاعلية.
  • درس أليسون، الأستاذ في معهد إم.دي آندرسون للسرطان بجامعة تكساس، بروتينا يعمل ككابح لجهاز المناعة وتوصل إلى إمكانية استخدام الخلايا المناعية لمهاجمة الأورام إذا ما تم وقف عمل الكابح.
  • أما هونغو الأستاذ في جامعة كيوتو منذ عام 1984، فاكتشف بشكل منفصل بروتينا ثانيا في الخلايا المناعية يعمل ككابح أيضا للجهاز المناعي لكن بآلية مختلفة.
  • قال معهد كارولينسكا "تشكل الاكتشافات الحاسمة التي توصل إليها الفائزان علامة بارزة في معركتنا ضد السرطان".
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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