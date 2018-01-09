مطالب في المغرب بحجب لعبة إلكترونية بعد انتحار مراهقين

طالبت جمعية مغربية تعنى بحماية المستهلك المسؤولين بالتدخل العاجل لحجب لعبة "الحوت الأزرق" من المواقع الإلكترونية، بعد تردد أخبار عن انتحار مراهقين بسببها.

وأثارت لعبة "الحوت الأزرق" الجدل في عدد من الدول، لأنها تقوم بالأساس على إيذاء النفس وتصل حد دفع لاعبها للانتحار.

ونقلت وكالة الأناضول عن بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، قوله إن "على السلطات التدخل على وجه السرعة من أجل حجب هذه اللعبة عن المواقع الإلكترونية قبل فوات الأوان" وبعد "تردد أخبار في الفترة القليلة الماضية عن عدة حالات انتحار في صفوف مراهقين تعاملوا مع هذه اللعبة".

ودعا أولياء الأمور إلى "مراقبة أجهزة أبنائهم بصفة مستمرة، وإبلاغ الجهات المختصة في حال اكتشفوا تعامل أطفالهم مع هذه اللعبة".

وأوضح الخراطي أن "خطورة هذه اللعبة تكمن في سرية تعامل المراهقين معها، ما يؤدي إلى صعوبة كشف هذا التعامل غالبًا، إلا بعد انتحار الضحية أو إيذاء نفسه".

وتتكون لعبة "الحوت الأزرق"، التي اخترعها الروسي يدعى فيليب بودكين في 2013، من 50 تحدّيًا يشمل مشاهدة أفلام رعب في أوقات متأخرة من الليل والصعود إلى أماكن شاهقة الارتفاع وصولًا إلى التحدي النهائي الذي يطلب من اللاعب الانتحار.

ورصدت تقارير مختلفة ظهور حالات انتحار في صفوف مراهقين أثناء تتبعهم مراحل هذه اللعبة في عدد من الدول العربية مثل الجزائر والكويت.

ورجحت تقارير إعلامية أن تكون اللعبة هي المسؤولة عن حالات انتحار شهدتها مدن مغربية مؤخرًا.

وقالت تقارير إن عدد ضحايا هذه اللعبة بلغ أكثر من 130 حالة انتحار حول العالم. وتسببت بأول حالة انتحار في 2015 في روسيا.

وسجّلت الجزائر حالات انتحار بسبب اللعبة، أعلن على إثرها وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فتح تحقيق قضائي بخصوص ما تم تداوله حول اللعبة التي تدفع الأطفال إلى الانتحار.

وأكد وزير العدل أن نتائج التحقيق الأولية أثبتت حالة لها علاقة باللعبة التي يروج لها، وأشار إلى حالات أخرى لا يزال التحقيق جارٍ بشأنها، لم يثبت حتى الآن علاقة اللعبة بها.

وأوضح أن الهيئة المُكلّفة بالتحقيق أمرت مقدمي خدمات الإنترنت بسحب كل ما هو غير مشروع متعلق بهذه اللعبة، وفق ما ينص عليه القانون الجزائري.

وقال إن الهيئة أعطت عناوين بعض المواقع الإلكترونية لمتابعتها والتحقيق معها.

ووفق وسائل إعلام جزائرية، تسببت لعبة الحوت الأزرق بمصرع 5 مراهقين في شرق البلاد.

وفي منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى الآباء إلى حماية أبنائهم من اللعبة القاتلة.

وذكر عيسى، أن الأولياء مطالبون بمراقبة هواتف أبنائهم الذكية، وخصوصا المراهقين الصغار منهم، وإزالة هذا التطبيق القاتل.