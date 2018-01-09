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شاهد: شجرتا تفاح تثمران في الشتاء شمالي تركيا

9/1/2018

أثمرت شجرتا تفاح في فصل الشتاء بقضاء "أرَيلي" في ولاية زونغولداغ شمالي تركيا، رغم أن التفاح فاكهة صيفية.

وقال عادل بولاط مدير غرفة الزراعة في قضاء أرَيلي، الاثنين، إن الكثير من الأشجار في القضاء ظلت حية بسبب بقاء درجات الحرارة تتراوح فوق المعدل السنوي للمنطقة.

وأضاف بولاط أن جميع غصون وجذوع الأشجار تدخل في سبات شتوي، عدا جذورها إلا أن ارتفاع معدلات الحرارة وعدم تساقط الثلوج في المنطقة حال دون ذلك.

من جانبه، قال سيدي دميرطاش الموظف الحكومي في القضاء، إنه شاهد لأول مرة شجرة تفاح تثمر خلال فصل الشتاء.

وأضاف أن أشجار التفاح تثمر عادة خلال يونيو/حزيران، إلا أنه أمر غريب أن تثمر في يناير/كانون الثاني، مبيناً "لقد تذوقت ثمارها وكانت لذيذة الطعم".

المصدر : الأناضول
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