شاهد: روبوت متنقل يتيح مشاهدة التلفاز من أي مكان

يستطيع مدمنو مشاهدة التلفزيون الآن، متابعة شاشاتهم المفضلة من أي مكان ذهبوا إليه بفضل تقنية جديدة قدمتها شركة ناشئة مقرها في العاصمة الفرنسية باريس.

والروبوت الجديد "كيكر" يستجيب أيضا لأوامر الصوت، ما يجعل "كسالى التلفزيون والمتسمرين" أمام الشاشة، أكثر كسلا، فلن يكونوا بحاجة إلى أن يتحركوا بعد الآن وحمل الريموت وتغيير المحطات، فالوسائط المتعددة المتنقلة، قادرة على عرض البرامج التلفزيونية في أي مكان تقريبا.

والروبوت كيكر يستجيب للصوت و"يحرك" الترفيه والاتصالات والسلامة في كل غرفة من منزلك، وهو معد مع جهاز عرض فيديو قابل للتعديل 90 درجة ويمكن التحكم فيه باستخدام التطبيق الذكي أو عن طريق الأوامر الصوتية.

وتشرح "سيلين سبيليماكر" أن كيكر روبوت منزلي متعدد الوسائط مصمم للعائلة، ويجمع بين كل ما يحتاجه الفرد من تكنولوجيا في المنزل، لذلك يمكن أن تكون أجهزة التلفزيون المختلفة، مكبرات الصوت، الكاميرات وحتى جهاز الاستشعار الخاص تحت إمرته بدلا من وجود الكثير من الشاشات والكثير من الكابلات، والكثير من أجهزة التحكم عن بعد في كل مكان في المنزل، فأنت تحتاج فقط أن يكون هناك " كيكر واحد "وهو قادر على إعطاء أفضل ما في التكنولوجيا التي تستخدم في الروتين اليومي.

وبصرف النظر عن عرض محتوى الفيديو، تقول سيلين إن كيكر يمكن استخدامه كأداة مراقبة فكاميراته التي يحملها في ثناياه تسمح أصحاب المنازل بمراقبة ممتلكاتهم عن بعد، وليس ذلك فحسب بل إن أجهزة الاستشعار التي يحملها تسمح أيضا بمراقبة مستويات الرطوبة ودرجة حرارة الغرفة في أي غرفة معينة.

تم تصنيع كيكر من خلال حملة تمويل ناجحة سمحت بجمع حوالي 5 ملايين و200 ألف دولار أمريكي، والجهاز متوفر الآن لطلب الشراء عبر الإنترنت مقابل 1,790 دولار أمريكي.

ويعرض الروبوت في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي (سيس) المقام من 9 إلى 12 يناير بمشاركة أكثر من 3900 عارض في مراكز مؤتمرات لاس فيغاس والتي تعرض أحدث المنتجات والمنتجات والخدمات عالية التقنية.

وتشمل أهم الاتجاهات في حدث هذا العام، الذكاء الاصطناعي، و "إنترنت الأشياء"، وتقنية التنقل.