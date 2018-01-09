شاهد: حلوى جديدة بطعم المنسف تُطرح في الأردن

خرج الشيف الأردني عمر السرطاوي بفكرة جديدة جمع فيها بين (الجميد) وهو المكوّن الرئيسي لطبق المنسف، الذي يعد الطبق الأول في الأردن، والشوكلاتة البيضاء.

وسعى الشريكان عمر سرطاوي ونادين عثمان إلى كسر التقليد عبر دمج الجميد مع الشوكلاتة البيضاء ما أدى إلى خلق "انفجار من النكهات" قد يحبها الناس أو يكرهونها.

وقال أصحاب الفكرة إن هدفهم هو إعادة إدخال هذا العنصر بطريقة حديثة، وجعله جذاب للأجانب وكذلك الأردنيين.

واستطاع الشيف عمر السرطاوي أن يقدّم الجميد بطريقة مبتكرة، عبارة عن شوكولاتة الجميد التي تحتوي على حموضة وملوحة الجميد مع الشوكولاتة البيضاء، أو جميد بالشوكولاتة، والتي انتشر الحديث عنها خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بين مرحب بالفكرة ومستهجن لها.

واستغرق الحصول على نسب المكونات للحلوى الجديدة ما يقرب من ثلاثة أشهر من التجريب، وقالت نادين عثمان الشريكة في المشروع إنه ينبغي تحقيق توازن دقيق، بحيث لا تطغى نكهة الجميد على الشوكولاتة.

واعتقد كثيرون ممن رأوا المنتج في البداية أنه عبارة عن قطع جميد صغيرة في علبة أنيقة، لكنهم فوجئوا بأنها شوكولاتة بيضاء، تشبه الجميد شكلاً ولوناً.

ويقول السرطاوي إن الفكرة راودته قبل عام تقريباً، خلال مشاركته في تقديم منتج جديد ومبتكر.

ويباع صندوق "شوكلا الجميد"، الذي يضم 6 قطع، مقابل 7 دولارات، بينما يخطط أصحاب الشركة لتسويق منتجهما الجديد في الخارج.