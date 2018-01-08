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شاهد: مهرجان دولي للطائرات الورقية غربي الهند

8/1/2018

نُظم مهرجان الطائرات الورقية في ولاية غوجارات غربي الهند لنشر الوعي حول التبرع بالأعضاء، الأحد، وتم افتتاح المهرجان رسميا من قبل رئيس الدولة فيجى روبانى.

وقد انتشرت الطائرات الورقية الملونة من مختلف الأشكال والأحجام لتغطي أفق مدينة أحمد آباد، أكبر مدن الولاية.

وجاء الناس من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المهرجان الدولي التاسع والعشرون للطائرات الورقية، والذي يحتفل به في غوجارات منذ عام 1989.

وقال المنظم نيلش ماندلوالا انهم وضعوا تفاصيل حول كيفية التبرع بالأعضاء على الطائرات الورقية.

وحددت الطائرات الورقية التفاصيل في اللغة الغوجاراتية الإقليمية وحملت مخططًا تشريحيًا للجسم البشري لإعطاء تفاصيل حول التبرع بالأعضاء.

وأعطى ماندليوالا وأعضاء آخرون من المنظمة أيضًا الطائرات الورقية للأطفال أقل حظًا كما يتمتع الناس تجربة الطائرة الورقية مع الموسيقى والاحتفالات.

ويتزامن مهرجان الطائرات الورقية مع مهرجان أوتارايان أو ماكار سانكرانتي الذي يصادف أيام التقويم الهندوسي عندما يبدأ الشتاء بالتحول إلى الصيف.

ويعتبر هذا أكبر مهرجان للطائرات الورقية في البلاد، وخلاله تغطي الطائرات الورقية الملونة أسطح منازل المدينة بالكامل.

المصدر : رويترز
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