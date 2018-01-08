شاهد: الطفل المصري الفائز بلقب أذكى طفل في العالم

فاز طفل مصري بلقب أذكى طفل في العالم بعدما تمكن من حل مسائل رياضية ذهنية معقدة في مسابقة أقيمت في ماليزيا وشارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف طفل من سبعين دولة.

وتمكن الطفل عبدالرحمن حسين، 13 عاما، من حل 230 مسألة رياضية في ثماني دقائق باستخدام العداد الصيني اليدوي.

وبدأ عبد الرحمن التدريب على حل المسائل الرياضية باستخدام العداد قبل خمس سنوات، ويقول إن هذا التدريب زاد من قدرته على التركيز وأصبح بإمكانه الحفظ بشكل أفضل وتذكر المعلومات لفترات أطول.

وتقول مدربته بتول محمد إن عبد الرحمن ملتزم ومثابر ووضع لنفسه هدفا بالتفوق في هذا المجال.

ويقول محمد أنه يأمل في أن يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لحبه لمجال البرمجة.

ويتعلم الطلاب في البداية كيفية استخدام العداد، وهو آلة حاسبة صينية قديمة، كي يتسنى لهم إعادة ترتيبها وتصورها في أذهانهم.

ويصبح بإمكان الطلاب في النهاية حل المسائل الرياضية المعقدة دون اللجوء إلى تدوين أي ملاحظات.