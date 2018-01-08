البث الحي
منوعات|مصر

شاهد: الطفل المصري الفائز بلقب أذكى طفل في العالم

8/1/2018

فاز طفل مصري بلقب أذكى طفل في العالم بعدما تمكن من حل مسائل رياضية ذهنية معقدة في مسابقة أقيمت في ماليزيا وشارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف طفل من سبعين دولة.

وتمكن الطفل عبدالرحمن حسين، 13 عاما، من حل 230 مسألة رياضية في ثماني دقائق باستخدام العداد الصيني اليدوي.

وبدأ عبد الرحمن التدريب على حل المسائل الرياضية باستخدام العداد قبل خمس سنوات، ويقول إن هذا التدريب زاد من قدرته على التركيز وأصبح بإمكانه الحفظ بشكل أفضل وتذكر المعلومات لفترات أطول.

وتقول مدربته بتول محمد إن عبد الرحمن ملتزم ومثابر ووضع لنفسه هدفا بالتفوق في هذا المجال.

ويقول محمد أنه يأمل في أن يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لحبه لمجال البرمجة.

ويتعلم الطلاب في البداية كيفية استخدام العداد، وهو آلة حاسبة صينية قديمة، كي يتسنى لهم إعادة ترتيبها وتصورها في أذهانهم.

ويصبح بإمكان الطلاب في النهاية حل المسائل الرياضية المعقدة دون اللجوء إلى تدوين أي ملاحظات.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)