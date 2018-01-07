وفاة المنشد الكويتي الشاب مشاري العرادة بحادث سير

لقي المنشد الديني الكويتي مشاري العرادة حتفه الأحد، جراء حادث سير بالسعودية، عن عمر يناهز 35 عاما.

وأثنى مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي على أخلاق الراحل وخصاله الشخصية.

وكتب المقرئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي: اللهم اغفر لعبدك مشاري العرادة وأسكنه فسيح جناتك.

أما الداعية الكويتي نبيل العوضي، فقال، عبر حسابه بـتويتر" صاحب الصوت الذي كان يذكرنا بما بعد هذه الحياة الدنيا، غادرنا إلى رب رحيم، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه."

وتعتبر أنشودة "فرشي التراب" و"يا رجائي" من أكثر أعمال الراحل انتشاراً بالكويت والخليج والوطن العربي.

ولد االعرادة في أغطس/آب 1982، وعرف عنه حسن اختياره للكلمات وحرصه الشديد على تقديم رسالة تفيد الجمهور من خلال أناشيده التي قدمها.

تخرج في جامعة الكويت كلية الآداب قسم الفلسفة والتخصص المساند هو كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قبل أن يتجه للإنشاد الديني.