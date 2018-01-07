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شاهد: منحوتات جليدية في مسابقة عالمية بالصين

7/1/2018

تنافس أكثر من 60 مشاركًا من 14 دولة مختلفة حول العالم، في مسابقة دولية للنحت على الجليد، الأحد، في مدينة هاربين الواقعة شمال شرقي الصين.

واستخدم الفنانون كتلا صلبة من الجليد من نهر سونغهوا المتجمد، بهدف تحويلها إلى تصاميم مبتكرة على مدى ثلاثة أيام.

وتسابق المشاركون، وبعضهم نحاتون محترفون، مع الزمن لخلق عمل فني يستحق الجائزة.

النحاتة النيوزيلندية داشا تابا كانت تعمل مع زميلتها على نحت اثنين من طيور "توي" الجميلة في نيوزلندا والتي تتغذى على زهور الكتان.

أما الفنان المحلي وانغ تشون لونغ، والذي يدرس أيضا نحت الجليد في جامعة هاربين، فقد حاول جلب طائر الفينيق والزهرة إلى الحياة باستخدام تقنية التفريغ.

وبدأت المسابقة السبت، ومن المقرر أن تنتهي الاثنين، بإعلان لجنة التحكيم منح الجوائز لأفضل التماثيل والمنحوتات الجليدية.

المصدر : رويترز
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