شاهد: "معرض زواج" لمرضى الإيدز في الهند

أقامت منظمة غير حكومية في ولاية غوجارات غربي الهند معرضا للزواج من أجل الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض "الإيدز".

وتنظم شبكة غوجارات للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (GSNP+) هذا المعرض منذ سنوات في مدينة سورات. وشبكة غوجارات هي إحدى المنظمات غير الحكومية القليلة التي تقدم خدمات استشارية للرجال والنساء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

وحضر المعرض مئات الأشخاص المصابين بالفيروس، والذين يعتبرون منبوذين اجتماعيا، بحثا عن شريك الحياة المناسب.

وقالت مديرة المشروع داكسا باتيل: "من خلال هذا البرنامج نحاول أن نعطي هؤلاء الناس فرصة لبدء حياتهم مرة أخرى".

وقد سار الرجال على خشبة المسرح وقدموا أنفسهم، وتحدث كل منهم عن مهنته ودخله، أمام جمهور يتألف معظمهم من العرائس المحتملين وأفراد أسرهم.

وتضم الهند ثالث أكبر عدد من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم، حيث يبلغ عدد الهنود المصابين بالفيروس 2.1 مليون شخص يمثلون 40% من المتعايشين مع الإيدز في آسيا، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة في عام 2014.

وقد حقق برنامج الإيدز في البلاد نجاحًا إلى حد كبير، فقد أظهرت التقديرات أن معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية خلال الفترة 2007-2015 انخفض من 0.34% إلى 0.26% بين البالغين، بينما انخفضت الوفيات السنوية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية بأكثر من النصف لتصل إلى 67 ألفًا.