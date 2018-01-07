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منوعات|المكسيك

شاهد: فطيرة بطول 1440 مترا في المكسيك

7/1/2018

احتشد عدة آلاف في مكسيكو سيتي يوم الجمعة، للحصول على نصيبهم في "روسكا دي ريز"، وهو فطيرة عادة ما يتم تناولها في عيد الغطاس المسيحي.

وعمل ستة خبازين ونحو ألفي شخص على الفطيرة، وقطعوها وقدموا "الروسكا" التي بلغ طولها 1,440 مترا، وتزن أقل قليلًا من طنين.

بعد ذلك تقطع الفطيرة العملاقة إلى أجزاء كبيرة وتقدم لأي شخص ينتظر الحصول على قطعة.

وينظم هذا الحدث السنوي في ساحة زوكالو بلازا في مدينة مكسيكو سيتي.

وتمنح العادة المكسيكية السنوية العائلات والعمال المشاركين فرصة الاجتماع معًا ومشاركة قطعة روسكا وشكولاتة.

والروسكا عادة ما يتم تناولها في المكسيك وبلدان أمريكا اللاتينية للاحتفال بعيد الغطاس، الذي يعرف بعيد الملوك الثلاثة.

وقال دييغو سولاس، راعي الحدث "اليوم هو اليوم الذي نأمل فيه أن يكون كل الأطفال سعداء، ونحن نأمل أنه مع جزء من (روسكا)، يمكننا منحهم السعادة التي نحتاجها في المكسيك وحول العالم."

المصدر : أسوشيتد برس
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