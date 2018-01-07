شاهد: العثور على حوت نافق في مصر

عثرت السلطات المصرية على حوت نافق من فصيلة "الزعنفة الظهرية" على أحد سواحل مدينة الإسكندرية شمال البلاد.

وكشف تقرير للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في مصر أن طول الحوت بلغ نحو 14 مترا ويزن 3 أطنان ونصف الطن وموطنه الأصلي هو المحيط الأطلسي.

وأوضح التقرير أن الحوت نفق منذ يومين، لكنه لم يوضح أسباب نفوقه، ويعتقد أنه دخل البحر المتوسط من مضيق جبل طارق.

وسبق أن تم العثور على حيتان ومخلوقات بحرية نافقة على سواحل مصر الشمالية، لكنها المرة الأولى التي يعثر فيها على حوت بهذا الحجم.

وتعد فصيلة الحيتان ذو الزعنفة الظهرية ثاني أكبر الحيتان حجما وثاني أضخم مخلوق على الأرض بعد الحوت الأزرق، وهي من الفصائل المهددة بالانقراض.