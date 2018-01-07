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شاهد: إنقاذ مئات السيارات حاصرتها الثلوج في إسبانيا

7/1/2018

نجحت وحدة الطوارئ بالجيش الإسباني في فتح أحد الطرق السريعة بين العاصمة مدريد وإحدى المدن وسط البلاد حيث قضى مئات من قائدي السيارات ليلتهم الماضية نتيجة انهمار الثلوج والطقس السيئ.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن الجيش أرسل نحو 250 جنديا بعد أن تقطعت السبل بمئات الأشخاص داخل السيارات التي تكدست لنحو 70 كيلو مترا.

وتسبب استمرار هطول الثلوج بكثافة في إغلاق الطريق تماما مما أجبر ركابها على قضاء ليلتهم داخلها بانتظار فتح الطريق.

وقدرت صحيفة الباييس الإسبانية عدد من حاصرتهم الثلوج داخل السيارات بما يتراوح بين 3500 و4000 شخص.

وأظهرت لقطات نشرتها وحدة الطوارئ بالجيش أفرادا منها وهم يعملون على فتح الطريق أمام السيارات ومساعدتها على السير.

وبحلول الظهر، أعلن رئيس الإدارة العامة للمرور في إسبانيا على حسابه على تويتر فتح الطريق أمام السيارات.

المصدر : رويترز
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