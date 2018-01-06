"محمد".. ثالث أكثر الأسماء انتشارا بين مواليد فيينا في 2017

كشفت نتائج الإحصائيات الرسمية لعام 2017 في النمسا أن اسم "محمد" هو ثالث أكثر الأسماء انتشارا بين الذكور المولودين في العاصمة فيينا عام 2017.

وقالت تقارير صحفية إن اسم "ألكسندر" جاء في المركز الأول وتلاه اسم "ماكسيميليان" في المركز الثاني.

وقالت صحيفة "كرونين زيتونغ" النمساوية إن وجود اسم "محمد" في مقدمة قائمة أسماء المواليد الأكثر انتشارا بفيينا يعد "تغيرا ثقافيا" في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد من حملوا اسم "ألكسندر" بلغ 175 طفلا واسم "ماكسيميليان" 161 واسم "محمد" 159.

واستقبلت النمسا نحو 90 ألفا من طالبي اللجوء خلال عام 2015؛ ما يمثل أكثر من 1 بالمائة من عدد سكانها الذي بلغ 8 ملايين و747 ألفا حسب أرقام عام 2016.

وعام 2015، وضع الاتحاد الأوروبي خطة لإعادة توزيغ نحو 160 ألفا من اللاجئين المتكدسين في اليونان وإيطاليا على دوله المختلفة، في إطار زمني يزيد عن عامين.

ووفق مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، كان اسم "محمد" هو الأكثر تفضيلا من قبل الأسر في العاصمة لندن ومنطقة "ميدلاندز" الغربية بإنجلترا لمواليدهم الجدد العام الماضي.