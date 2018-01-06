شاهد: موقع يتيح البحث عن الطعام الحلال

يتيح موقع في بريطانيا، للمستخدمين البحث عن المطاعم الحلال القريبة ويضمن أن جميع المطاعم التي تدرج على الموقع تلبي معايير التحقق الصارمة.

يقول أبول روب صاحب فكرة مؤسسة الحلال والرئيس التنفيذي، إن ما تقدمه المؤسسة للمستهلك هو التأكد من أن الغذاء الذي يتناوله، قد تم التحقق منه كحلال ليس من النواحي الشرعية فقط ولكن حلال من حيث صحته واحتياجاته الشخصية.

وجميع المطاعم المدرجة في الموقع تتوافق مع هيئات مصادقة الحلال في المملكة المتحدة، بما في ذلك لجنة مراقبة الحلال، وهيئة الغذاء الحلال، ومجلس سلطة الحلال، ومجلس الغذاء الإسلامي والوكالة الحلال العالمية، وهذه الهيئات تمتثل لقوانين المملكة المتحدة لإنتاج الأغذية فضلا عن قوانين الامتثال الغذائية الإسلامية.

وكان روب يعمل سابقا في شركات طلبات الطعام وشركات التوصيل ، ويعتقد أنه رصد فجوة في السوق، في هذا القطاع من الاقتصاد الحلال المزدهر، والذي يتضمن الملابس ومستحضرات التجميل والسياحة.

وأعرب الكثير من مرتادي الموقع عن رضاهم عن الخيارات المتاحة عليه والتي تلبي الكثير من رغباتهم الشخصية من حيث تنوع الأصناف ومراعاتها للمعاير الصحية، والأهم من ذلك تلبيتها لمعتقداتهم الدينية.

وتجاوزت مؤسسة "الطعام الحلال " أول هدف تمويل جماعي له يبلغ 100 ألف جنيه استرليني ما يعادل (135 ألف دولار) هذا العام، ويأمل روب أن تكون المؤسسة قادرة على تقديم الخدمة إلى المجتمعات في ألمانيا والولايات المتحدة منذ إنشائها.

ورصدت شركة (ديليفيرو ) الرئيسية للتسويق في الأونة الأخيرة 385 مليون دولار من التمويل الخاص للتوسع، حيث تقدر قيمة الشركة بأكثر من مليار دولاري، ويقول روب أن المؤسسة استلهمت هذه النجاحات لأخذ حصة أكبر من سوق " الطعام الحلال" .