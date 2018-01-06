شاهد: انطلاقة مبهرة لمهرجان الجليد في الصين

انطلق في واحدة من أبرد المدن في الصين الجمعة، مهرجان (هاربين السنوي) للجليد، بعرض للألعاب النارية والتي تم "رصها بعناية" على المنحوتات الثلجية.

وافتتح مهرجان هاربين السنوي ال34 للجليد ، للجمهور لعرض هياكل ضخمة مصنوعة تماما من الجليد، بما في ذلك القلاع والمنحوتات من الشخصيات القصص الخيالية ومجهزة بأضواء ملونة.

موضوع مهرجان هذا العام هو " بالجليد تزهر حديقة..عالم رائع" ويتم تنظيمه من قبل إدارة السياحة الوطنية الصينية، ويستمر المهرجان حتى نهاية فبراير / شباط ويشمل أنشطة متعددة منها السباحة في الجليد، وحفلات الزفاف الثلجية ومسابقات النحت الجليدي.

وتم استخدام حوالي 180 ألف متر مكعب من الجليد و150 ألف متر مكعب من الثلوج لبناء 80 ألف متر مربع في المهرجان الذي يستمر لحوالي 3 أشهر، وقد تم تشييد مبانٍ تضيء بأضواء ملونة مبهرة تجذب السياح لزيارة المهرجان.

ويشارك العديد من الفنانين الصينين بأعمال النحت على الثلج في المهرجان السنوي والذي يعد أحد أهم مهرجانات الشتاء في الصين، واستمر بعض الفنانين في العمل على المنحوتات الجليدية، قبيل الافتتاح الرسمي بساعات، في ظل توافد الزائرين على المهرجان.

المهرجان الذي يقام في مقاطعة هيلونغيانغ شمال شرق الصين، يستهدف آلاف الزوار سنويا ويراهن على قدوم مئات الآلاف من السياح لمشاهدة المنحوتات والتماثيل الجليدية.