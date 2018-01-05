البث الحي
منوعات

كلبة تحرس جثة صاحبتها لأسابيع في المجر

الكلبة زازا
الكلبة زازا
5/1/2018

أنقذت خدمات حماية الحيوان في المجر كلبة بعد أن عثر عليها جالسة بجانب جثة مالكتها التي توفيت قبل أسابيع.

وقال جابور باتاكي مدير مجموعة ألاتمينتو لإنقاذ الحيوانات اليوم الجمعة إن الكلبة التي تبلغ من العمر تسعة أعوام وتدعى زازا كانت تعاني من جفاف شديد عندما عثر عليها في شقة في بودابست يوم الأربعاء لكنها الآن تتحسن.

وأضاف باتاكي أنه كان لدى الكلبة بعض الطعام الجاف لكن الأطباء قالوا إنها كانت ستنفق خلال يومين لو لم يعثر عليها، مضيفا أن المالكة لقيت حتفها على الأرجح قبل أسابيع.

وفتحت الشرطة الشقة بعد أن أبلغ الجيران عن أن المالكة العجوز اختفت عن الأنظار منذ بعض الوقت.

وقال باتاكي "كانت الكلبة مستلقية بجانب الجثة وكانت هزيلة لدرجة أنها لم تستطع الوقوف. اضطررنا لحملها بعيدا". وأضاف أن الكثير من الكلاب كانوا سيموتون على الأرجح بسبب صدمة كهذه.

وتابع قوله "لكنها بالأمس استطاعت الوقوف مرة أخرى بل وهزت ذيلها".

وقالت الشرطة إن المرأة توفيت فيما يبدو نتيجة أسباب طبيعية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال إفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)