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شاهد: ليبية تتحدى الإعاقة بالرسم

5/1/2018

بدأت "مروة المنصوري" الرسم منذ صغرها، إلا أنها استطاعت تطوير قدراتها الفنية كثيرا عقب الحادث الذي تعرضت له عام 2010 وأدى إلى إصابتها بشلل نصفي.

تقبلت "مروة" ظروفها ووضعها الجديد، وبدأت تستأنف نشاطها في الرسم مرة أخرى، إذ تقول "عندما يبتليك الله بشيء فإنه يرزقك الصبر معه" بالإضافة إلى دعم أسرتها الكبير الذي قدمته لها.

وتدور رسومات  متعددة لـ"مروة" حول موضوعات الطبيعة مثل الورود والأزهار، والتي تستخدم فيها الألوان المبهجة.

شاركت "مروة" في عدد كبير من المعارض الفنية في ليبيا، وهو ما شجعها على الاستمرار أكثر في تنمية موهبتها، وتتمنى الالتحاق بكلية "الفنون" عقب إنهائها مرحلة الثانوية، كما تتمنى المشاركة في معارض فنية خارج ليبيا، بالإضافة إلى إتمام علاجها.

ووجهت "مروة" رسالة في ختام حديثها بضرورة التمسك بالموهبة ومواجهة المشاكل مهما كانت الظروف، وضرورة التمسك بالأمل والصبر والتفاؤل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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