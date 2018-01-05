البث الحي
منوعات

شاهد: بيع سمكة تونة مقابل أكثر من 300 ألف دولار

5/1/2018

بيعت سمكة تونة عملاقة ذات زعانف زرقاء مقابل 36.45 مليون ين (323.400 ألف دولار) في طوكيو اليوم الجمعة.

وتم بيع السمكة العملاقة ذات الزعانف الزرقاء مقابل 36.45 مليون ين (323.400 ألف دولار) في طوكيو الجمعة في أول مزاد خلال عام 2018 في سوق (تسوكيجي) الشهير لبيع الأسماك.

وتم صيد سمكة التونة العملاقة البالغ وزنها 405 كيلوغرامات، أي أن قيمة الكيلوغرام الواحد منها تبلغ 90 ألف ين ، في أوما على الطرف الشمالي بجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان. وتعرف تلك المنطقة بأنها واحدة من أفضل مناطق صيد أسماك التونة في البلاد.

وهذا آخر مزاد يجرى في مطلع السنة الجديدة في سوق تسوكيجي ،الذي أثار الجدل،قبل نقله إلى موقع آخر.

ومن المقرر أن يحل محل السوق الذي يرجع تاريخ نشأته إلى 82 عاما خلت، سوق جديد في منطقة تويوسو في طوكيو في أكتوبر تشرين أول المقبل.

ويأتي التغيير على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن تلوث التربة والهواء من الاستخدام السابق للموقع كمصنع لإنتاج الغاز.  

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال إفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)