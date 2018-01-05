شاهد: الآلاف يشاركون في مسابقة الخط باليابان

تجمع الآلاف اليوم الجمعة في ساحة "نيبون بودوكان" في طوكيو للمشاركة في مسابقة الخط بمناسبة بداية العام الجديد.

المنافسة، التي تسمى "كاكيزوم" وتعني "الكتابات الأولى" هو تقليد يرمز إلى العزم والتصميم والقرارات للعام الجديد – وذلك بغض النظر عن الرموز المستخدمة في الكتابة.

ومع إشارة اثنين يدق طبل، ويسود الصمت في الملعب ويلتقط المشاركون حتى فرشاتهم لبدء الكتابة.

ويطلب من المشاركين الانتهاء من رقعتين من الخط في غضون 24 دقيقة مخصصة للمتسابقين ويتم الحكم على العمل الفني وفقا لجمال ضربات الفرشاة على رقع مخصصة للكتابة.

وشارك أكثر من 5 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 3 و93 عاما بالمسابقة، وكتبوا أحرفا أو عبارات ميمونة، مثل "التفكير" أو " عش قويا "، واعتمدت العبارات وسياقاتها على أعمار هم ومستوياتهم العلمية والثقافية.

وسيُعلن الفائزون في حفل منفصل في 25 فبراير /شباط .

والخط هو الفن الذي يمارس على نطاق واسع وبتبجيل كبير في أجزاء كثيرة من آسيا ، كما يعتقد كثيرون أن كتابة الحروف الصينية يشحذ العقل ويحسن التركيز.