البث الحي
منوعات

شاهد: الآلاف يشاركون في مسابقة الخط باليابان

5/1/2018

تجمع الآلاف اليوم الجمعة في ساحة "نيبون بودوكان" في طوكيو للمشاركة في مسابقة الخط بمناسبة بداية العام الجديد.

المنافسة، التي تسمى "كاكيزوم" وتعني "الكتابات الأولى" هو تقليد يرمز إلى العزم والتصميم  والقرارات للعام الجديد – وذلك بغض النظر عن الرموز المستخدمة في الكتابة.
ومع إشارة اثنين يدق طبل، ويسود الصمت في الملعب ويلتقط المشاركون حتى فرشاتهم لبدء الكتابة.

ويطلب من المشاركين الانتهاء من رقعتين من الخط في غضون 24 دقيقة مخصصة للمتسابقين ويتم الحكم على العمل الفني وفقا لجمال ضربات الفرشاة على رقع مخصصة للكتابة.

وشارك أكثر من 5 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 3 و93 عاما بالمسابقة، وكتبوا أحرفا أو عبارات ميمونة، مثل "التفكير" أو " عش قويا "، واعتمدت العبارات وسياقاتها على أعمار هم ومستوياتهم العلمية والثقافية.

وسيُعلن الفائزون في حفل منفصل في 25 فبراير /شباط .
والخط هو الفن الذي يمارس على نطاق واسع وبتبجيل كبير في أجزاء كثيرة من آسيا ، كما يعتقد كثيرون أن كتابة الحروف الصينية يشحذ العقل ويحسن التركيز.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال إفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)