شاهد: عاصفة تطيح بقطار من فوق القضبان في سويسرا

تسببت الرياح العاصفة في خروج قطار عن مساره في سويسرا، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، بينما ضربت عاصفة "بورجليند" الشتوية البلاد، الأربعاء.

وتسببت العاصفة في سقوط أشجار على خطوط الكهرباء ما أدى إلى انقطاع التيار عن آلاف المنازل.

وقال متحدث باسم شركة السكك الحديدية، إن الرياح تسببت في انحراف العربة الرئيسية "الأمامية" للقطار عن القضبان في مونترو أوبرلاند برنوا في منتصف النهار بالقرب من لينك وسط سويسرا.

ووصلت سرعة الرياح على ذروة قمة جبل بيلاتوس بالقرب من لوسيرن إلى 195 كيلومترًا في الساعة (122 ميلا في الساعة)، وهي النسبة الأعلى هناك منذ بدء تدوين السجلات عام 1981، وفقا لما ذكرته إذاعة "إس آر إف".

وأصدرت هيئة الطقس السويسرية تحذيرات قوية من العاصفة في معظم أنحاء البلاد.

وأُغلقت العديد من الطرق، وأوقفت حركة مرور العبَارات في بعض المناطق، وألغيت عدة رحلات جوية.