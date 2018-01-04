البث الحي
منوعات

شاهد: عاصفة تطيح بقطار من فوق القضبان في سويسرا

4/1/2018

تسببت الرياح العاصفة في خروج قطار عن مساره في سويسرا، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، بينما ضربت عاصفة "بورجليند" الشتوية البلاد، الأربعاء.

وتسببت العاصفة في سقوط أشجار على خطوط الكهرباء ما أدى إلى انقطاع التيار عن آلاف المنازل.

وقال متحدث باسم شركة السكك الحديدية، إن الرياح تسببت في انحراف العربة الرئيسية "الأمامية" للقطار عن القضبان في مونترو أوبرلاند برنوا في منتصف النهار بالقرب من لينك وسط سويسرا.

ووصلت سرعة الرياح على ذروة قمة جبل بيلاتوس بالقرب من لوسيرن إلى 195 كيلومترًا في الساعة (122 ميلا في الساعة)، وهي النسبة الأعلى هناك منذ بدء تدوين السجلات عام 1981، وفقا لما ذكرته إذاعة "إس آر إف".

وأصدرت هيئة الطقس السويسرية تحذيرات قوية من العاصفة في معظم أنحاء البلاد.

وأُغلقت العديد من الطرق، وأوقفت حركة مرور العبَارات في بعض المناطق، وألغيت عدة رحلات جوية.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

شاهد: باللكمات وأحشاء الخنازير.. مشادة حامية داخل برلمان

(الجزيرة)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

الصين غاضبة من تغريدة نشرها نجل الرئيس البرازيلي.. ماذا قال؟

النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو نجل الرئيس جايير بولسونارو. (رويترز- أرشيف)