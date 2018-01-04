شاهد: ثاني أكبر بحيرة في العالم تجذب السياح شرقي الهند

احتشد عشرات السياح يوم الأربعاء عند بحيرة تشيليكا الشهيرة في ولاية أوديشا شرقي الهند للمشاركة في ركوب القوارب وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

وكان هناك ارتفاع في عدد السياح القادمين إلى بحيرة تشيليكا، ثاني أكبر بحيرة في العالم وأكبر بحيرة مالحة في آسيا، وذلك بسبب موسم العطلات.

في حين ذهب البعض لزيارة معبد كاليجاي الموجود في جزيرة وسط البحيرة، وانغمس البعض الآخر في أنشطة ترفيهية مثل التزلج على الماء.

كما حلقت الطيور المهاجرة فوق البحيرة في مشهد رائع.

وكل عام تأتي الطيور المهاجرة زائرة لبحيرة تشيليكا قادمة من البلدان البعيدة في شمال آسيا.