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منوعات|الهند

شاهد: ثاني أكبر بحيرة في العالم تجذب السياح شرقي الهند

4/1/2018

احتشد عشرات السياح يوم الأربعاء عند بحيرة تشيليكا الشهيرة في ولاية أوديشا شرقي الهند للمشاركة في ركوب القوارب وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

وكان هناك ارتفاع في عدد السياح القادمين إلى بحيرة تشيليكا، ثاني أكبر بحيرة في العالم وأكبر بحيرة مالحة في آسيا، وذلك بسبب موسم العطلات.

في حين ذهب البعض لزيارة معبد كاليجاي الموجود في جزيرة وسط البحيرة، وانغمس البعض الآخر في أنشطة ترفيهية مثل التزلج على الماء.

كما حلقت الطيور المهاجرة فوق البحيرة في مشهد رائع.

وكل عام تأتي الطيور المهاجرة زائرة لبحيرة تشيليكا قادمة من البلدان البعيدة في شمال آسيا.

المصدر : رويترز
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