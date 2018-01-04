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شاهد: "بيت ستي".. بيت عثماني قديم يتحول إلى مطعم تقليدي في غزة

4/1/2018

أصبح بوسع أهل غزة، الذين يحنون إلى الماضي، أن يتلمسوا عبقه في مطعم افتتحه رجل أعمال مؤخرا في مبنى أنشئ قبل مئات السنين في غزة القديمة.

وقال عاطف سلامة، صاحب مطعم "بيت ستي"، إن المبنى الذي افتُتح فيه المطعم شُيد منذ نحو 500 عام في الحي القديم بمدينة غزة، وجرى تزيينه بديكورات تعود للماضي، مثل البئر، والمزيرة، والصومعة، والعلية.

وأضاف سلامة أن "افتتاح المطعم في هذه الأزقة، كونه الأول في قطاع غزة، ليكون مزاراً منه لتنشيط السياحة الداخلية والسياحة الخارجية، ومنه لتعريف الناس بإرثنا، بحضارتنا، بتاريخنا، وتعريفهم أننا يعني هنا موجودون منذ آلاف السنين، موجودون يعني جذورنا في الأرض".

ويعود مبنى المطعم إلى حكم الإمبراطورية العثمانية وهو مُقام على الطراز المعماري الإسلامي، ويتسع لنحو 100 شخص.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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