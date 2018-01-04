شاهد: الصقيع يجمّد "نوافير" نيويورك

تسببت موجة الصقيع التي تضرب الولايات المتحدة، في تجمد نافورة ضخمة في حديقة براينت بمدينة نيويورك يوم الأربعاء، كما اكتست أرض الحديقة بطبقة سميكة من الثلوج، ما أثار دهشة الزوار.

ولم تمنع الثلوج القياسية بعض السياح من التمتع بالطقس البارد، فكانت حلبة التزلج على الجليد ونافورة مجمدة من أهم الوجهات السياحية.

يقول كام إليس، أحد السياح "إنه أمر لا يصدق، لا يوجد شيء كهذا في أستراليا".

وقال كونراد ناس، وهو زائر من هولندا، وهو ينظر إلى النافورة المتجمدة: "كنت أسأل نفسي، هل هو حقيقي؟"

وقال خبراء الأرصاد إن الكتلة الجوية القطبية وما يصاحبها من تساقط غزير للثلوج، ستظل راسخة على الثلثين الشرقيين للولايات المتحدة حتى نهاية الأسبوع.