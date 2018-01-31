للمرة الأولى منذ 36 عاما.. قمر أزرق عملاق يتزامن مع خسوف كلي

تشهد السماء اليوم الأربعاء حدثا نادرا حينما يقترن ظهور ما يعرف بالقمر الأزرق العملاق مع خسوف كلي للقمر في ظاهرة يمكن رؤيتها من غرب أمريكا الشمالية حتى شرق آسيا.

وقال نواه بيترو، الباحث في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، إن تداخل القمر الأزرق، وهو ثاني بدر في شهر ميلادي واحد، مع الخسوف بينما يقع القمر في أقرب موضع للأرض ظاهرة سماوية ثلاثية لم تحدث منذ 1982.

وأضاف بيترو في مقابلة بالهاتف "القمر الأزرق ليس نادرا جدا لكنها مصادفة طيبة أن يتزامن مع الظاهرتين الأخريين".

وسيظهر القمر مكتملا يوم الأربعاء الساعة 8:27 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:27 بتوقيت غرينتش).

وعادة ما تحدث ظاهرة القمر الأزرق مرة كل عامين ونصف تقريبا. وكان أول بدر لهذا الشهر يوم الأول من يناير كانون الثاني.

وسيكون القمر الأزرق قمرا عملاقا أيضا وهي ظاهرة تحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة من الأرض أو قرب هذه النقطة. وقالت ناسا إن القمر العملاق يكون أكثر سطوعا عن المعتاد بنسبة 14% تقريبا.

وسيكون اقتراب القمر من الأرض يوم الأربعاء هو الثاني في 2018 بعد حدوثه في الأول من يناير/كانون الثاني.

وسيستمر خسوف القمر، الذي يحدث عند مروره في ظل الأرض، ثلاث ساعات ونصف تقريبا. وقالت ناسا إنه سيبدأ الساعة 6:48 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:48 بتوقيت غرينتش) ويصل إلى ذروته الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:29 بتوقيت غرينتش).

وسيكون من الممكن رؤية الخسوف الكلي من غربي الولايات المتحدة وكندا مرورا بالمحيط الهادي إلى أغلب أنحاء استراليا والصين بالإضافة إلى مناطق القطب الشمالي. وسيعطي خسوف القمر احمرارا في ظاهرة تعرف بالقمر الدموي.

وقال بيترو إن الخسوف سيكون أيضا فرصة علمية للباحثين في هاواي الذين سيدرسون ما يحدث لسطح القمر عند انخفاض درجة الحرارة سريعا من 100 درجة مئوية في ضوء الشمس إلى 153 درجة تحت الصفر في الظلام.

وأضاف أن سرعة انخفاض الحرارة يمكنها أن تكشف ما يتكون منه السطح مثل الصخور أو التراب.