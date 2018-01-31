شاهد: ظاهرة "القمر الأزرق الدموي العملاق" تجذب الآلاف حول العالم

شاهد الآلاف ‭ ‬في غرب أمريكا الشمالية وحول العالم نوعا نادرا من خسوف القمر "يطلق عليه "القمر الأزرق الدموي العملاق" الأربعاء.‬

ومثلما هو الحال في كل خسوف كلي للقمر تلقي الأرض بظلال حمراء مظلمة على وجه القمر ومن هنا جاءت تسمية "القمر الدموي"، لكن عاملين آخرين اجتمعا لتحويل هذه الظاهرة تحديدا إلى حدث استثنائي.

وحدث الخسوف الكلي خلال حدث نادر هو اكتمال القمر مرتين في شهر واحد والتي تعرف عادة باسم "القمر الأزرق" وخلال نقطة في مدار القمر يصل فيها إلى أقرب موقع له من الأرض ومن ثم يبدو القمر أكبر وأكثر إشراقا في السماء من الطبيعي فيما يعرف باسم ظاهرة "القمر العملاق".

وفي هذه الظاهرة يبدو سطح القمر باللون الأحمر نتيجة لمرور أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض فيما يقع القمر على ظل كوكب الأرض. ولا تختفي صورة القمر كليا خلال الخسوف.

ووفقا لمؤسسة أكيو ويذر للأرصاد الجوية فإن آخر مرة اجتمعت فيها هذه الظواهر الثلاث كانت في عام 1866.

وفي لوس أنجليس قال مسؤولون في مرصد جريفيث إنه من المتوقع أن يتوجه ما بين ألف وألفي شخص إلى المرصد الواقع على جبل هوليوود حيث ستنصب مجاهر إضافية لهم لمشاهدة الحدث.

وفي العاصمة الصينية بيجين احتشد المئات في القبة السماوية عند الغسق لمشاهدة الظاهرة التي لم يشهدها الصينيون منذ الملك الراحل قينغ قبل أكثر من 150 عاما.

وبدأ القمر دخول أكثر نقطة مظلمة من ظل الأرض الساعة 1148 بتوقيت جرينتش وسيحدث الخسوف الكامل الساعة 1512 بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع أن يكون الخسوف النادر مرئيا أيضا في مناطق أخرى من آسيا بينها أستراليا واليابان وجنوب شرق آسيا.