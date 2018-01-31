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شاهد: ترميم ألعاب توت عنخ آمون لعرضها في المتحف المصري الكبير

31/1/2018

يعكف خبراء ترميم في مصر هذه الأيام على ترميم مجموعة من الألعاب والمقتنيات الشخصية للفرعون توت عنخ آمون من المقرر أن تُعرض للمرة الأولى في المتحف المصري الكبير.

تتضمن المقتنيات التي لا تُقدر بثمن مجموعة ألعاب بينها طائر بجعة وبجعة ترقد على بيض يقول خبراء إنها كانت تستخدم لأغراض تربوية من أجل المساعدة في تعريف الملك الصغير بعالم مملكة الحيوان.

وتشمل المقتنيات كذلك ملابس وأحذية وأثاثا معظمه إما مصنوع من الذهب أو مطلي بالذهب.

وقال خبراء في المتحف المصري الكبير إن مقبرة الملك الذهبي بها "تنوع كبير في القطع الأثرية والخامات والمواد الأثرية" مما يوضح تكنولوجيا الصناعة المتطور جداً في مصر الفرعونية.

وأشار الخبراء إلى أن القطع "كانت داخل مخازن المتحف المصري بالتحرير منذ عام ١٩٣٣، منذ نقل كارتر لمجموعة الملك إلى المخازن بالمتحف، وظلت موجودة داخل المخازن حتى عام ٢٠١٣ عندما تم نقلها إلى مركز الترميم لإعدادها للعرض لأول مرة داخل المتحف المصري الكبير".

وعُثر على مجموعة الألعاب والمقتنيات في مقبرة الملك توت عنخ آمون التي اكتشفها عالم الآثار الانجليزي هوارد كارتر في نوفمبر/ تشرين الثاني 1922.

ومن المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا أواخر العام الجاري، ويكتمل المتحف بشكل نهائي في 2022.

المصدر : رويترز
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