ميريل ستريب تسعى لتسجيل اسمها علامة تجارية

تقدمت الممثلة الأمريكية ميريل ستريب، أشهر ممثلة في جيلها بطلب لتسجيل اسمها كعلامة تجارية.

وتشير السجلات إلى أن ستريب قدمت الطلب إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي في 22 يناير/ كانون الثاني، وطلبت أن يكون اسم ميريل ستريب علامة تجارية "لخدمات ترفيهية".

ورُشحت ستريب (68 عاما) الأسبوع الماضي لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم (ذا بوست) لتكسر بذلك رقمها القياسي لتصل إلى 21 ترشيحا، وفازت ستريب بثلاث جوائز أوسكار وثلاث جوائز إيمي وست جوائز غولدن غلوب خلال مسيرتها الفنية الممتدة لأربعة عقود والتي شاركت خلالها في أعمال سينمائية ومسرحية وتلفزيونية.

ومن غير الواضح سبب تقدم ستريب بطلب تسجيل علامة تجارية في هذه المرحلة من مسيرتها.

ويقوم العديد من المشاهير بعمل علامة تجارية لأسمائهم أو لمصطلح شائع لحماية ملكيتهم الفكرية ومنع أناس آخرين من استخدامها بدون إذن أو للحصول على أموال من البضائع التي تحمل أسماءهم.