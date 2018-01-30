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منوعات|فرنسا

محكمة فرنسية تلغي حظرا على تربية الحيتان والدلافين

29/1/2018

ألغت أعلى محكمة إدارية فرنسية حظرا على تربية الحيتان القاتلة والدلافين في الأسر بعدما قضت بوجود مخالفات في المرسوم الذي وضع التشريع موضع التنفيذ.

وفرضت السلطات الحظر في مايو أيار الماضي في إطار محاولات الإدارة السابقة لتحسين ظروف المعيشة للثدييات البحرية التي تعيش في الأسر في المتنزهات البحرية.

وجاء الحظر عقب تحرك مماثل في كاليفورنيا لحظر تربية الحيتان القاتلة والذي قال مؤيدوه إنه يهدف لإنهاء احتجاز كائنات حية من أجل تسلية الإنسان.

لكن بعض المتنزهات البحرية عارضت الإجراء، قائلة إن تطبيق الحظر قد يكون قاسيا.

وقال باسكال بيكو الرئيس التنفيذي لمارينلاند أنتيب بجنوب فرنسا، وهو أكبر متنزه بحري في أوروبا، "هذه أخبار عظيمة لحيواناتنا ولحدائق الحيوان. هذا المرسوم كان من شأنه أن يكون تهديدا لمؤسساتنا".

وأضاف "نريد أن نحدث القواعد الخاصة (بصيد) الحيتان التي تعود إلى 1981، مع الحكومة والخبراء، على أسس علمية وليس وفقا للقناعات".

ويقول نشطاء إن هناك نحو ثلاثة آلاف حوت ودولفين تعيش في أحواض مائية وحدائق حيوان ومتنزهات بحرية في أنحاء العالم.

المصدر : رويترز
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