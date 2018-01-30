متطوعان يقفزان 30 مرة من ارتفاع 192 مترا

لأغراض البحث العلمي، قفز رياضيان في ألمانيا بحبال مطاطية 30 مرة من جسر على ارتفاع 192 مترا في مدينة انسبروك الألمانية.

وقال الباحثون، الذين يعملون تحت إشراف سوريو سوكادار من مستشفى توبينغن الجامعي، إنهم نجحوا لأول مرة في قياس ما يعرف بالقدرة التحفزية التي يمتلكها المخ البشري خارج المختبر وتحت أشد الظروف.

وقال الباحثون في بيان عن جامعتهم، الثلاثاء، إنهم سينشرون نتائج دراستهم بهذا الشأن الربيع المقبل في مجلة متخصصة.

وأوضح الباحثون أنه قبل قيام الإنسان بفعل متعمد، يحدث فارق في الجهد الكهربي وهو ما يسمونه القدرة التحفزية والتي تنشأ حتى قبل أن يدرك الفاعل أنه سيقوم بحركة.

وثبَّت الباحثون أجهزة قياس لاسلكية في رأس القافزَين لقياس نشاط المخ قبل القفز وبعده.

وقال الباحثون إن الدراسات التي كانت تقيس القدرة التحفزية حتى الآن كانت تتم في المختبر فقط لأن العلماء كانوا يعتقدون أنه لا يمكن قياس هذه القدرة إلا في المختبر وذلك لأن فارق الجهد يقع في نطاق بضعة أجزاء قليلة من واحد على مليون من الفولت.

وأوضح الباحثون أن نتائج دراستهم مهمة بشكل خاص لمواصلة تطوير التقنيات التي تمكن المخ البشري من الاتصال بالآلة وتوجيهها دون لمس.

ويسعى العلماء من خلال هذه الأنظمة التي يواصلون تطويرها إلى تمكين المصابين بالشلل النصفي والمصابين بالسكتة الدماغية من التحكم في الآلات بإشارات صادرة عن مخهم.