البث الحي
منوعات|ألمانيا

متطوعان يقفزان 30 مرة من ارتفاع 192 مترا

ماذا يحدث في الدماغ البشري قبل وبعد القفز؟
ماذا يحدث في الدماغ البشري قبل وبعد القفز؟
30/1/2018

لأغراض البحث العلمي، قفز رياضيان في ألمانيا بحبال مطاطية 30 مرة من جسر على ارتفاع 192 مترا في مدينة انسبروك الألمانية.

وقال الباحثون، الذين يعملون تحت إشراف سوريو سوكادار من مستشفى توبينغن الجامعي، إنهم نجحوا لأول مرة في قياس ما يعرف بالقدرة التحفزية التي يمتلكها المخ البشري خارج المختبر وتحت أشد الظروف.

وقال الباحثون في بيان عن جامعتهم، الثلاثاء، إنهم سينشرون نتائج دراستهم بهذا الشأن الربيع المقبل في مجلة متخصصة.

وأوضح الباحثون أنه قبل قيام الإنسان بفعل متعمد، يحدث فارق في الجهد الكهربي وهو ما يسمونه القدرة التحفزية والتي تنشأ حتى قبل أن يدرك الفاعل أنه سيقوم بحركة.

وثبَّت الباحثون أجهزة قياس لاسلكية في رأس القافزَين لقياس نشاط المخ قبل القفز وبعده.

وقال الباحثون إن الدراسات التي كانت تقيس القدرة التحفزية حتى الآن كانت تتم في المختبر فقط لأن العلماء كانوا يعتقدون أنه لا يمكن قياس هذه القدرة إلا في المختبر وذلك لأن فارق الجهد يقع في نطاق بضعة أجزاء قليلة من واحد على مليون من الفولت.

وأوضح الباحثون أن نتائج دراستهم مهمة بشكل خاص لمواصلة تطوير التقنيات التي تمكن المخ البشري من الاتصال بالآلة وتوجيهها دون لمس.

ويسعى العلماء من خلال هذه الأنظمة التي يواصلون تطويرها إلى تمكين المصابين بالشلل النصفي والمصابين بالسكتة الدماغية من التحكم في الآلات بإشارات صادرة عن مخهم.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)