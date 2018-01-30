شركة أمازون تنشئ "غابة مطيرة" لراحة موظفيها

ابتكرت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية مكاتب لموظفيها بعيدة عن مفهوم غابات الإسمنت التقليدي في المباني، أملا في خلق "بيئة طبيعية خلّاقة" للعاملين تحفّز الأفكار المبدعة.

وبعد سبع سنوات من التخطيط والإنشاءات افتتحت الشركة العملاقة ما يمكن وصفه بغابات مطيرة مصغّرة في مدينة سياتل الأمريكية، بعدما سعت العديد من المدن في أمريكا لاستضافة المقرّ الجديد لأكبر متاجر التجزئة على الإنترنت في العالم.

وتضم الغابات المطيرة التي تمت "زراعتها" داخل مبنى زجاجي، أكثر من أربعين ألف نوع من النباتات من ثلاثين دولة من مختلف دول العالم، وصُممت كأماكن يمكن أن يجلس فيها الموظفون في أوقات الراحة وعقد اجتماعات بعيدا عن مكاتبهم التقليدية.

وفي هذه المساحات الخضراء، يوجد حدائق عمودية تضم أكثر من 25 ألف نوع من النباتات معلّقة بأشكال جذابة ومزوّدة بإنترنت لاسلكي وغرف اجتماعات تحت اسم "عش الطيور".

وتتكون "الغابة" من ثلاث قباب زجاجية تضم ساحات ومطاعم ومكاتب وغرف وأماكن اجتماعات غير تقليدية مع كراسي وممرات وكلها في بيئة خضراء تحفها الأشجار والأزهار.

واستثمرت أمازون 3.7 مليار دولار على المباني والبنى التحتية في سياتل منذ عام 2010 إلى صيف عام 2017.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قلصت متاجر التجزئة عبر الإنترنت 238 طلبا لمقرها الثاني إلى 20، أما المتأهلون للتصفيات النهائية من بوسطن ونيويورك إلى أوستن بولاية تكساس، فيتلاءمون إلى حد كبير مع مشروع يهدف لتكوين حواضر لاجتذاب مواهب مؤهلة في مجال التكنولوجيا.