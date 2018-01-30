شاهد: شرطة ميامي تضع الأصفاد في يدي طفل في السابعة

قررت الأمريكية ميرسي الفاريز، مقاضاة شرطة مدينة ميامي بولاية فلوريدا، لقيام شرطية بوضع الأصفاد في يدي طفلها، البالغ من العمر 7 سنوات، بعد ضربه معلمته.

كانت الأم قد قامت بتصوير الشرطية وهي تضع القيد الحديدي في يدي الطفل، وسمحت لوسائل الإعلام بتداول فيديو الواقعة، كما لاحقت بسيارتها سيارة الشرطة، حتى وصلت إلى مستشفى نيكولاس للأطفال في ميامي، حيث يتم إجراء الفحص النفسي له.

وقالت إنها ستقاضي شرطة ميامي واتهام الشرطية بإساءة معاملة الطفل وانتهاك حقوقه، وقالت: "لقد كسروا قلبي"، مؤكدة أن طفلها لم يظهر أي سلوك عدواني في المنزل.

وأكدت أن طفلها ليس لديه اضطراب نفسي، وأنه حصل في السنوات السابقة على درجات جيدة وشارك في أنشطة أخرى وأظهر سلوكا جيدًا.

وجرت الواقعة في مدرسة كارول واي كيه-8، الأسبوع الماضي، عندما استدعت إدارة المدرسة شرطة المدارس العامة في منطقة ديد مونيك سوريانو، عقب إصابة طفل بحالة هياج، وقيامه بضرب معلمته عند قاعة الطعام.

وقالت الشرطة إن الطفل كان في قاعة الطعام بالمدرسة، حين قام باللعب بالطعام وإلقائه، ورفض التوقف عن القيام بذلك، ما دفع المعلمة لإخراجه، فهاج بشكل مفاجئ ولكم المعلمة وركلها مرارًا وتكرارًا في ظهرها، حتى سقط كلاهما على الأرض، وأمسكها من شعرها.

وقال مسؤولو المنطقة التعليمية في فلوريدا انهم اتبعوا البروتوكول الاعتيادي بموجب قانون الصحة العقلية في مثل تلك الحالات وهو تقييد الطفل إذا كان سلوكه عنيفًا ويمثل تهديدًا لنفسه أو غيره.

وقالت السلطات في وقت لاحق إنها المرة الثانية التي يلجأ فيها الضباط إلى التقييد بالأصفاد بموجب القانون نفسه.