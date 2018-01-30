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منوعات|بوليفيا

شاهد: بوليفيا تدخل غينيس بأكبر نظام تلفريك في العالم

30/1/2018

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية أن نظام "السيارات الكابلية" في بوليفيا الذي يربط مدينتي لاباز وإل ألتو سيتم تضمينه في قائمة 2018 كأكبر نظام تلفريك في العالم.

وتم تشغيل النظام من قبل شركة مي تليفيريكو "سيارتي الكبلية" التي تديرها الدولة. وبدأت الخدمة لأول مرة عام 2014، كجزء من مبادرة من الرئيس اليساري إيفو موراليس لحل مشاكل التنقل في لاباز بسبب تضاريسها شديدة الانحدار.

وتربط شبكة التلفريك الحضري لاباز بإل ألتو على علو يتراوح بين 3،600 (11،811 قدم) إلى 4000 كم (13.123 قدم)، في قلب جبال الأنديز، ويربط النظام ما مجموعه 30 كم (19 ميلا).

ويسمح هذا الخط للركاب بالانتقال من مدينة إلى أخرى في أقل من 10 دقائق، ويخدم النظام حاليًا 159 ألف راكب يوميًا، ومن المتوقع ارتفاع العدد لـ300 ألف راكب عندما يتم بناء جميع المحطات بالكامل.

وتعمل سيارات الكابلات بالكهرباء مع واي فاي مدمج وإطلالة بانورامية على جبال الأنديز.

وتكافح مدينة لاباز، البالغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة، منذ فترة طويلة ضد فوضى النقل، فالحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة مع علامات مكتوبة بخط اليد في الزجاج الأمامي كانت تلتقط الركاب عشوائيا على طول الطرق المتعرجة والمزدحمة.

المصدر : رويترز
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