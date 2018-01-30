شاهد: إنقاذ 150 متزلجا من مصاعد تزلج معلقة بالنمسا

تم إنقاذ 150 متزلجا علقت بهم مصاعد تزلج على ارتفاع ألفي متر في منتجع جبلي بالنمسا.

وأرسلت السلطات عدة مروحيات و11 من فرق تسلق الجبال لإنقاذ المتزلجين الذين تعطلت بهم المصاعد لعدة ساعات.

وقال كارل فوسي المتحدث باسم الشركة المشغلة للمصاعد إنه تم إنقاذ المتزلجين عن طريق انتشالهم من المصاعد عن طريق المروحية أو إنزالهم إلى الأرض بحبال.

وأظهر مقطع فيديو مروحية وهي تحمل أحد المتزلجين من على المقعد الذي كان يجلس وتطير به بعيدا.

وأوضح فوسي بعد انتهاء عملية الانقاذ "لقد سار الأمر على ما يرام، ولم يصب أحد". ولم يتعرض أي من المتزلجين لانخفاض في حرارة الجسم، حيث كانت درجات الحرارة مرتفعة بشكل غير عادي بمقدار 6 درجات. وأضاف فوسي "كنا محظوظين بطقس جيد".