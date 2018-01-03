شاهد: مسافر يجلس فوق جناح طائرة ردًا على تأخر إقلاعها

رد راكب على متن رحلة جوية لشركة رايان إير الأيرلندية، على سلسلة من التأخيرات لرحلته بفتح باب خروج الطوارئ أثناء توقف الطائرة على المهبط، وخرج ليجلس على الجناح.

الرجل، الذي قيل إنه بولندي وعمره 57 عاما، كان على رحلة يوم رأس السنة على متن خطوط رايان إير من مطار ستانستيد في لندن إلى ملقة، عندما عانت الطائرة من عدة تأخيرات.

وبعد تأخير ساعة في مطار ستانستيد، قيل إن الطائرة تأخرت 30 دقيقة أخرى على المهبط لدى وصولها إلى إسبانيا.

وأظهر مقطع مصور للواقعة قام بتصويره أحد الركاب على متن الطائرة الباب وهو مفتوح، والرجل الغاضب وهو يفكر في القفز على المهبط قبل أن يجلس على جناح الطائرة مع حقيبة، فيما يضحك ركاب آخرون.

وعلق مصور الفيديو بالإسبانية "هذا لا يصدق، لقد خرج، لقد خرج. أراك لاحقا!"

وتم إقناع الراكب لاحقًا بالعودة إلى الطائرة، ثم اعتقلته الشرطة المحلية في النهاية.