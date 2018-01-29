شاهد: ترمب الذئب في مزرعة في كوسوفو

عندما تحقق أخيرا حلم حسني راجا من كوسوفو وتمكن من أخذ أربعة ذئاب من البرية لتربيتها في مزرعته في غرب كوسوفو لم يساوره شك فيما يتعلق بالاسم الذي سيطلقه على أحدها وهو ترمب.

وقال راجا، الذي يحب أن يطلق عليه لقب المعالج الروحاني للحيوانات، "لدي ذئاب أخرى لكن هذا لديه الكثير من الطاقة في كل شيء وهو ذكي".

وأطلق راجا، الذي يحب إدخال يده في أفواه الذئاب، على نفسه اسم الذئب الأول وجعل ترمب نائبه.

وقال "احترم (الرئيس) ترمب، لديه طاقة كبيرة، يصدر الأوامر، إنه رجل شجاع، لهذا سميت ذئبي على اسمه لأنه مثله، لا يفعل ما يفعله الآخرون له أسلوبه الخاص ويقوم بعمله".

ويملك راجا كذلك دجاجا وحماما وخيولا وأبقارا ونسرا وبعض الطواوويس.

وفي استطلاع أجرته مؤسسة جالوب إنترناشيونال هذا الشهر عن تقييم الشعوب لأداء مسؤولي الحكومة الأمريكية جاءت كوسوفو في المرتبة الأولى على مستوى العالم حيث يوافق 75 بالمئة من مواطنيها على أداء الإدارة الأمريكية. وواشنطن هي أكبر حليف سياسي واقتصادي لكوسوفو.