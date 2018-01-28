البث الحي
منوعات

لهذا السبب.. علماء يحذرون من "تخفيف" التدخين

28/1/2018

حذرت دراسة جديدة من إقدام المدخنين على التخفيف المفاجئ للتدخين تجنبًا للآثار الضارة لهذه الخطوة على أداء القلب، ودعت إلى الإقلاع النهائي عن هذه العادة وعدم اعتماد التدرج في تركها.

وبينت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "بي إم جي" الطبية البريطانية، أن تدخين سيجارة واحدة في اليوم يحمل في طياته خطرًا مميتًا للإنسان.

وأشارت إلى أن الباحثين استنتجوا في دراستهم أن التدخين المعتدل يمكنه أن يسبب قصورًا في الشريان التاجي وزيادة في خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

وكشفت الدارسة أن الباحثين استندوا في دراستهم إلى التحليل الشمولي "تحليل التلوي" لأكثر من 50 دراسة علمية عن تأثير التدخين على صحة الإنسان.

كما نوه الباحثون، في دراستهم، إلى أنه لا يوجد عدد محدد من السجائر التي يمكن تدخينها دون ضرر، إذ يرون أن تدخين سيجارة واحدة في اليوم يمكن أن يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

ولفتوا إلى أن خطر إصابة النساء بالأمراض الناجمة بسبب التدخين تعتبر أعلى مقارنة بالرجال.

وينصح الباحثون بالتخلي عن التدخين نهائيًا وليس الاكتفاء بتقليل عدد السجائر في اليوم الواحد، رغم إقرارهم بأن هذا الأمر قد يساعد على تخفيض احتمال الإصابة بالسرطان.

يشار إلى أن مضار التدخين وخطره على صحة الإنسان أصبحت من أهم مجالات بحث العلماء في السنوات الأخيرة بسبب انتشار هذه العادة السيئة.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)