شاهد: مقهى يحدد سعر الشاي حسب لباقة الزبون

تتنافس المطاعم والمقاهي التركية فيما بينها في طريقة صنع الشاي وتخميره، أما أن يُحدد سعر كأس الشاي بحسب لباقة الزبون وحسن تصرفه، فتلك قصة مقهى العم تورغوت.

وبعد 25 سنة من إدارته للمقهى الشعبي الذي يمتلكه تورغوت أردوغان، في ولاية غومش هانة شمالي تركيا، قرر وضع حد للتصرفات غير اللائقة من بعض الزبائن كالصراخ في طلب كوب من الشاي.

وعلق أردوغان لائحة جديدة لأسعار الشاي في جدار المقهى، تتناسب مع لباقة الزبائن في أسلوب طلبهم للشاي.

ولائحة أسعار الشاي في مقهى أردوغان على الشكل التالي:

هات شايًا: 2 ليرة تركية

أرسل لي شايًا: 1.75 ليرة تركية

لتعطني شايًا: 1.50 ليرة تركية

هل لي أن آخذ كأسًا من الشاي: 1.25 ليرة تركي

هل لك أن تعطيني كأسًا من الشاي: 1.00 ليرة تركية

سيد تورغوت هل لك أن تعطيني كأسًا من الشاي: 0.65 قرشا.

وقال تورغوت "إن طلبت كأسا من الشاي بلباقة فستشربها بسعر منخفض، أما إذا لجأت لأسلوب غير لبق فالسعر سيختلف".

وأكد أنّ الهدف من هذه الخطوة هي وضع حد للتصرفات غير اللبقة من بعض الأشخاص، قائلاً "إن الكلمة الطيبة تخرج الأفعى من وكرها، أحيانًا أقدم الشاي مجانًا لبعض الزبائن الملتزمين بـ"لائحة اللباقة".