شاهد: يابانية تعيش في أجواء العشرينيات من القرن الماضي

"هم الجيل حتى قبل والدي، الذي ولد في عام 1937، لذا من الصعب أن أفهم كيف كانت حياتهم ولكن باستخدام الأدوات التي كانوا يستعملونها أقترب كثيرا من فهمهم".

بهذه الكلمات، أوضحت اليابانية " كايو أساي " ما قد يعتري البعض من دهشة بسبب ملابسها والأدوات المنتشرة في بيتها ويعود تاريخها لحقبة العشرينيات من القرن العشرين.

وتشرح كايو موقفها بعد تجربة استخدام أدوات العشرينات وتقول "لقد حاولت استخدام أشياء اليوم، ولكنني شعرت بمزيد من الراحة عند استخدام الأشياء القديمة، لذلك انتهى بنا الأمر بهذه الطريقة نتيجة سعينا لتحقيق الراحة.

وتقول أساي إنها من المعجبات بـ"الفتاة اليابانية الحديثة" خلال ذلك الوقت، في إشارة إلى النساء اليابانيين المتأثرات بالغربيات واللواتي كنّ أكثر تحررا واستقلالية، مقارنة مع القاعدة العريضة من النساء في اليابان ذلك الوقت، وهو ما يفسره زيها والقبعة الحمراء التي تعتمرها.

وتوضح أساي إن هوسها بالعشرينيات من القرن الماضي بدأ عندما اشترت أول فستان حريري من تلك الحقبة قبل 13 عاما، و منذ ذلك الوقت وهي في حالة ولع مع هذه الحقبة.

وزوج أساي، البالغ من العمر 55 عاما، "هاروهيكو كوري" يشاركها شغفها للتحف ونمط الحياة المتعمق أكثر في الماضي.

وتأمل أساي في نشر حبها لعشرينيات القرن العشرين، عندما لم ينغمس الناس في أنماط جديدة من الرقص واللبس فقط ، بل رفضوا التقاليد، وفي اليابان على الأقل – دفعوا لمزيد من الديمقراطية، حتى أنها أطلقت مجموعة تسمى "رابطة الفتاة اليابانية الحديثة" عام 2007 إذ يقوم أكثر من 200 من الأعضاء المتشابهين في المزاج، بالاحتفال بعشرينيات القرن العشرين في عشرينات القرن الحادي والعشرين.