شاهد: عرض للأزياء "المحتشمة" لأول مرة في باريس

ارتدت عارضات أزياء حللا ملونة وسراويل وأثوابا تكسو أرجلهن في عرض أزياء هذا الأسبوع قال عنه منظمون إنه الأول من نوعه للموضة "المحتشمة" في العاصمة الفرنسية باريس.

وقدمت تلك الأزياء في إطار عرض للموضة ذات الطابع الشرقي أقيم على هامش أسبوع الموضة للأزياء الراقية في المدينة. ويتيح العرض الجانبي مساحة لإلقاء الضوء على أزياء من الشرق الأوسط وآسيا.

وقال منظمون للحدث إن الموضة المحتشمة واجهت مقاومة في فرنسا بسبب ارتباطها بالدين لكن هناك طلبا متزايدا على تلك الملابس في البلاد وخارجها.

وقالت مديرة إحدى دور عرض الأزياء الشرقية لرويترز "نحن فرنسيون وفي فرنسا نريد الاستجابة لهذا الطلب الفرنسي لأن أولا هناك سوق فرنسية لذلك وأيضا هناك سوق للتصدير".

وأضافت "مقاومة فرنسا للموضة المحتشمة لا علاقة له بالموضة ذاتها بل لها علاقة بالدين".

ويوجد في فرنسا أكبر أقلية مسلمة في أوربا إذ تقدر بخمسة ملايين نسمة لكن لديها أيضا أكثر القوانين صرامة فيما يتعلق بالتعبير عن العقائد علنا.