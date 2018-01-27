شاهد: رسام أمريكي يوظف ريشته "للتفاهم مع الأسلحة النووية"

من داخل استوديو بحي بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية انخرط الرسام "إريك لوبريستي" في رسم لوحات لمناظر طبيعية لا يمكن أن يجدها المرء عادة في الأعمال الفنية الشعبية.

الرسّام النيويوركي يرسم مواقع تجارب الأسلحة النووية وبيئتها التي تحيط بها، وذلك من أجل زيادة الفهم حولها والمساعدة في التعامل مع الخوف الشديد الذي تثيره هذه الأسلحة، كما يقول.

يقول الرسّام الأمريكي: "الجميع يفكر في سحابة الفطر، أليس كذلك؟" في إشارة إلى صورة السحابة الناتجة عن التجارب النووية، ويضيف "لكن في الواقع فإن معظم تجارب الأسلحة النووية تجري تحت الأرض حتى في كوريا الشمالية تحت الأرض".

ونشأ الرسّام لوبريستي في ولاية واشنطن الأمريكية، بالقرب من موقع ( هانفورد) لإنتاج البلوتونيوم وكان والده يعمل في "تنظيفات ما بعد التفجير".

ويقوم لوبريستي عن الأسلحة النووية: "نعم إنها مرعبة، لكنها واقع موجود"، ويضيف في نفس السياق، إنها موجودة لفترة من الوقت، وتحمل معنيين متناقضين فهي إمّا أن تدمر العالم أو أنهم لن يستخدموها أبدا، معربا عن أمله أن يكون الخيار الأخير هو الأرجح.

وسيعرض لوبريستي أعماله في الفترة من 5 أبريل/نيسان إلى 26 مايو/أيار في معرض بعنوان "محيط الضوء" في نيويورك.