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شاهد: ترمب "جسد غوريلا" في مهرجان للرسوم الكاريكاتيرية ‭‬

27/1/2018

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الشخصيات المفضلة لرسوم الكاريكاتير ومن ثم لن يغيب عن مهرجان الرسوم الكاريكاتيرية الذي يقام في مدينة نيس الفرنسية في شهر فبراير/شباط.

والمهرجان الذي يجتذب أكثر من مليون زائر كل عام، يقدم مجسمات من تصميم فنانين تقليديين، وهذا العام موضوعه "ملك الفضاء" ويحوي أعمالا تستوحي أفكارا من قصص الخيال العلمي، وأخرى من أحداث واقعية كمهمة رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه.

إلا أن بعض تلك المعروضات هذا العام ستصور شخصيات هيمنت على عناوين الأخبار، وهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وصور ترمب بجسد غوريلا من أعمال الفنان سيدريك بيناتارو الذي قال إنه أراد الجمع بين صورة ترامب التي تقدمها الصحافة، ومعايير التصميمات التي يعرضها الكرنفال.

ويضم هذا المعرض أيضا أماكن ترمز للدول التي ينتمي إليها كل من هؤلاء الزعماء، مثل ساعة بيج بن وتمثال الحرية.

كما سيجري وضع مجسم لرجل فضاء يهبط من صاروخ وتظهر على وجهه الصدمة من حال كوكب الأرض.

وكان ترمب حاضرا في نسخة عام 2017 من المهرجان أيضا، حيث وضع له مجسم فوق مجموعة من براميل النفط، ليرمز إلى قوة المال وجماعات الضغط، وهو مجسم جرى تصميمه حين كان ترمب لا يزال مرشحا للرئاسة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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