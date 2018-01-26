شاهد: المكسيك تحتفي بـ "شبل" أبيض نادر رفضته أمّه

عبّر قائمون على حديقة حيوان بالمكسيك عن سعادتهم الكبيرة بنجاح الأطباء في إعادة فصيلة نادرة من الأسود، معرضة للانقراض وهي الأسود البيضاء، بعد ولادة شبل من هذا النوع.

ففي حديقة الحيوان في مدينة تلاكسكالا الوسطى المكسيكية ثمّة احتفال بوصول أسد أبيض صغير والذي ولد في حديقة حيوان ألتيبلانو في 28 أكتوبر، وبلغ وزنه 700 غرام (1.5 رطلا) وهو في صحة جيدة.

الشبل الأبيض رُفض من قبل والدته في وقت الولادة، وجري تربيته من قبل العاملين والبيطريين، وذلك عن طريق وجبات غذائية مكونة من عدة عناصر غذائية، حتى أصبح قادرا على الأكل بنفسه.

وقال مسؤول في حديقة حيوان إنه وبفضل عمل جميع الأطباء الذين يعملون هنا في حديقة حيوان ألتيبلانو، تم إعادة إنتاج هذا النوع من الأسود والذي لا يوجد منه سوى 300 أسد في العالم كله.

وأوضح المسؤول، أن لون هذه الأسود هو ما تسبب لهم بالضرر، حيث إنهم غير قادرين على الاختباء في البريّة، ولا يستطيعون التمويه أو الاختفاء من فريستهم، ومن الصعب جدا عليهم أن يتغذوا.

أمّا العامل الآخر، الذي تسبب في خطورة وضعهم فهو، الفراء الأبيض الجميل والجذاب الذي يغطي جلودهم، ما جعلهم يتعرضون للصيد الجائر والذي أدى لنقص أعدادهم بصور كبيرة.

وحديقة حيوان بها ثلاثة أسود بيض آخر بما في ذلك والدا الشبل، وكانا قد جلبا إلى الحديقة في عام 2015 من وحدة إدارة الحيوان الخاصة وكانا في سن 6 سنوات، إضافة إلى أسد أبيض آخر في سن عامين ولا علاقة تربطه مع بقية المجموعة.

وسيتم دعوة الأطفال الذين يزورون حديقة الحيوان لتسمية الشبل الجديد، وسيتم الإعلان عن اسم الشبل يوم 4 فبراير/شباط المقبل، ويتوقع أن يكون وجود الشبل الأبيض في الحديقة عامل جذب لمزيد من الزوار.