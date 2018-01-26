البث الحي
منوعات|فرنسا

شاهد: اشتباكات داخل متاجر فرنسية بسبب تخفيضات على نوع شوكولاتة

26/1/2018

شهدت سلسلة متاجر فرنسية اشتباكات بين المتسوقين بعد اعلان السلسلة عن تخفيضات كبيرة على نوع من الشوكولاتة التي تقدم عادة في المطاعم والمقاهي.

وشهدت المتاجر التابعة للسلسلة إقبالا كبيرا بعد أن خفضت سعر العبوة، التي تزن 950 غراما، من 4.7 يورو إلى 1.4 يورو للعبوة الواحدة.

وأظهرت لقطات صورها هواة بهواتفهم من داخل المتاجر، المتسوقين وهم يتصارعون للحصول على كميات كبيرة من الشوكولاتة المخفضة.

ونقلت صحف فرنسية عن أحد الزبائن قوله "كانوا كالحيوانات. أحدهم جذب سيدة من شعرها، وأصيبت سيدة كبيرة في السن في رأسها بعد أن قذفها أحدهم بعلبة في رأسها وأصيبت أخرى في يدها حتى سالت منها الدماء".

وقال بيان صادر عن الشركة المنتجة للشوكولاتة إنه لا دخل لها بما حدث، وإن قرار التخفيضات خاص بسلسلة المتاجر.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)