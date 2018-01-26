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شاهد: أمريكيان يجريان مراسم زواجهما داخل حمام المحكمة

26/1/2018

اضطر أمريكي وعروسه إلى إجراء مراسم زواجهما داخل حمام المحكمة في ولاية نيوجيرزي بدلا من قاعة المحكمة بسبب معاناة والدة العريس من مشاكل صحية.

وأصيبت والدة العريس بصعوبة في التنفس قبل بدء المراسم العادية داخل القاعة، وتم نقلها إلى حمام السيدات داخل المحكمة لإجراء الإسعافات الأولية وتركيب أجهزة الأكسجين لها انتظارا لوصول المسعفين.

وكان الزوجان سيضطران إلى الانتظار 45 يوما للحصول على موعد جديد، لذا اقترح أحد الضباط الموجودين إجراء المراسم في حمام السيدات حيث توجد أم العريس، وهو الأمر الذي حظي بموافقة الجميع.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته صفحة الشرطة في المقاطعة على موقع فيسبوك، القاضية وهي تجري مراسم الزواج داخل الحمام.

وقالت الشرطة إن حالة والدة العريس تحسنت ولم يتم نقلها إلى المستشفى.

المصدر : أسوشيتد برس
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