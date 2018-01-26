شاهد: ألمانيان يصنعان أحذية غالية من جلود الأسماك

بالرغم من أنه متجر عادي لصناعة الأحذية، قد لا يلتفت إليه المارة في مدينة غرافينغ الصغيرة القريبة من مدينة ميونخ الألمانية، إلا أن أسعار الأحذية في هذا المتجر تبدأ من ألف يورو.

والأحذية التي يقوم الشقيقان فلوريان ومايكل بتصنيعها في متجر العائلة ليست عادية، فهي من جلد السمك.

ويستخدم الشقيقان، جلود أنواع مختلفة من الأسماك ويقولان إن كل نوع يحتاج لمهارة خاصة لتجهيزه من خلال عمليات معقدة لمعالجته.

ويشيران إلى معالجة جلود الأسماك أصعب من جلود الحيوانات نظرا لصغر حجمها وتنوعها.

وبدأ الشقيقان، وهما الجيل الخامس من العائلة الذي يعمل في مجال تصنيع الأحذية، في إنتاج هذا النوع من الأحذية منذ عدة سنوات.

ويستغرق صناعة زوج من الأحذية ما بين ثلاثة أيام إلى أسبوع حسب نوع الجلد المستخدم.

وبالرغم من هذه السنوات من الخبرة، ينتج الشقيقان فلوريان ومايكل 45 زوجا من الأحذية فقط كل عام.

ويقولان إن سعر الحذاء يبدأ من نحو ألف يورو وقد يصل إلى ألفي يورو، مشيرين إلى أن الحذاء قد يظل صالحا للاستخدام لأكثر من 20 عاما.

وحصل الشقيقان على جائزة مرموقة من ولاية بافاريا عام 2015 لعملهما المبدع، الذي يستفيد من بواقي صناعة منتجات الأسماك وعدم إهدارها.